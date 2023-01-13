Umre'ye giden Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi

Anne ve babasıyla birlikte Umre'ye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. İmamoğlu'nun Umre'de bir vatandaşla çektirdiği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte 12 Ocak günü Suudi Arabistan'a Umre'ye gitti.

Vatandaş sosyal medyadan paylaştı

Bir süredir, hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararları ve yeni açılan davalarla gündemde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk Umre fotoğrafı geldi. Bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'yla Umre'de karşılaştı. İmamoğlu'yla fotoğraf çektiren vatandaş o anları sosyal medyadan paylaştı.

"İmamoğlu ile Medine-i Münevvere'de karşılaştık"

Vatandaş, İmamoğlu'yla çekildiği fotoğrafın altına, "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevvere'de karşılaştık" notunu düştü.