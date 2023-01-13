Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Gelişme olacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz. Bir gelişme olacak. Uğur Çiftçi de bunlardan biri." dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe maçı sonrası bu maç önemliydi. Konsantrasyon eksikliği var mı derken muhteşem bir ilk yarı oynadık. Ne kadar konsantre, iştahlı ve ciddi olduğumuzu ortaya koydu."

"Ligin sonuna kadar 'durmak' diye bir kelime yok"

"8 maçlık bir seri yakaladık. Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Ligin sonuna kadar 'durmak' diye bir kelime yok."

"Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz"

"Takviye yapmak istiyoruz kadromuza. Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz. Bunlarla ilgili bir gelişme olacak. Uğur Çiftçi de bunlardan biri."

"Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz"

"Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Çok acele edecek durumda değiliz. Ancak, fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Önce onları kazanmak istiyorum. Onların yanında onlara destek olacak, takviye yapacak oyuncuları kadroya katabiliriz."