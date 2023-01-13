BIST 4.985
DOLAR 18,78
EURO 20,35
ALTIN 1.159,98
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Gelişme olacak"

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Gelişme olacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz. Bir gelişme olacak. Uğur Çiftçi de bunlardan biri." dedi.

Abone ol

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe maçı sonrası bu maç önemliydi. Konsantrasyon eksikliği var mı derken muhteşem bir ilk yarı oynadık. Ne kadar konsantre, iştahlı ve ciddi olduğumuzu ortaya koydu."

"Ligin sonuna kadar 'durmak' diye bir kelime yok"

"8 maçlık bir seri yakaladık. Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Ligin sonuna kadar 'durmak' diye bir kelime yok."

"Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz"

"Takviye yapmak istiyoruz kadromuza. Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz. Bunlarla ilgili bir gelişme olacak. Uğur Çiftçi de bunlardan biri."

"Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz"

"Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Çok acele edecek durumda değiliz. Ancak, fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Önce onları kazanmak istiyorum. Onların yanında onlara destek olacak, takviye yapacak oyuncuları kadroya katabiliriz."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'yi bekleyen büyük tehlike! 'Derhal harekete geçin' çağrısı
ABD'yi bekleyen büyük tehlike! 'Derhal harekete geçin' çağrısı
Canan Kaftancıoğlu’nun iddialarına yalanlama!
Canan Kaftancıoğlu’nun iddialarına yalanlama!
Taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda
Taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda
Kayserispor sahasında Sivasspor'u farklı mağlup etti
Kayserispor sahasında Sivasspor'u farklı mağlup etti
Şebnem Korur Fincancı: Pişman değilim
Şebnem Korur Fincancı: Pişman değilim
İYİ Parti'den Erdoğan mesajı! AK Parti'den açıklama: Değerli buluyoruz
İYİ Parti'den Erdoğan mesajı! AK Parti'den açıklama: Değerli buluyoruz
Galatasaray, Hatayspor'u dört golle geçmeyi başardı
Galatasaray, Hatayspor'u dört golle geçmeyi başardı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı şüphelisi tutuklandı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı şüphelisi tutuklandı
TBMM Başkanı Şentop İsveç Meclis Başkanı ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop İsveç Meclis Başkanı ile görüştü
Manchester United cephesinden Weghorst açıklaması
Manchester United cephesinden Weghorst açıklaması
İsveç gazetesi, teröristin açıklamalarını manşetine taşıdı
İsveç gazetesi, teröristin açıklamalarını manşetine taşıdı
Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ile anlaştı
Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ile anlaştı