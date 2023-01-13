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İnan Demirel Hadi Özışık'ın o mesajı sonrası sus pus oldu

Gazeteci İnan Demirel, Süleyman Özışık'ın 13 yaşındaki çocuğunu saatlerce sansürlemeden yayınlamıştı. Demirel, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın bu sebeple kendisine hain demesinden ise rahatsız oldu.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık'ın 13 yaşındaki çocuğunu herhangi bir sansür uygulamadan saatlerce ekranlarda suçlu gibi gösteren gazeteci İnan Demirel'e, YouTube'daki bir yayınında hain ifadesini kullanmıştı. Twitter'dan Hadi Özışık'ı etiketleyerek "bana hain demişsin, hangi anlamı kast ettiğini yazarsan ona göre cevap vereyim" diyerek 'hain' kelimesinin TDK'daki iki anlamını da yazdı. Hadi Özışık'ın ise hain deme sebebini söylemesi sonrası İnan Demirel'in bir anda sesi soluğu kesildi.

Hadi Özışık, yaşanan bu polemiği yine Youtube'daki yayınında detaylıca anlattı.

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