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WSJ: Beyaz Saray Türkiye'ye F-16 satışını önümüzdeki hafta Kongre'ye sunacak

WSJ: Beyaz Saray Türkiye'ye F-16 satışını önümüzdeki hafta Kongre'ye sunacak

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Biden yönetiminin gelecek hafta Kongre'den Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesini isteyeceğini öne sürdü.

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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda bir yeni gelişme daha yaşandı.

İki ülke arasındaki F-16 satışına, ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz yıl yeşil ışık yakmıştı. Biden, olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini ancak Kongre'den onay alması gerektiğini aktardı.

Türkiye'ye F-16, Yunanistan'a F-35

Yaşanan son gelişmeye göre,  ABD hükümet kaynakları, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını aktardı.

Onay Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine bağlı

Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi.

Bir sonraki hafta karar bekleniyor

Kongre'den onayın istenmesinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyaretle hemen hemen aynı zamana denk geleceği belirtildi.

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