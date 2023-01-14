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Kanseri atlatıp sahalara döndü!

Kanseri atlatıp sahalara döndü!

Geçtiğimiz aylarda kanseri yenen Sebastian Haller, Dortmund'un Basel ile oynadığı hazırlık maçında 8 dakikada hat-trick yaptı.

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Hazırlık maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile İsviçre temsilcisi Basel kozlarını paylaştı.

Bundesliga ekibi, rakibini 6-0 mağlup etti. Dortmund'da testis kanseri nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen ve tedavisinin ardından sahalara dönüş yapan Sebastien Haller; 80, 86 ve 88. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.

Dortmund'un diğer gollerini 40. dakikada Marco Reus, 48. dakikada Donyell Malen ve 54. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

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