Özgür Özel'den ilginç iddia! Bülent Turan gelip "Süleyman Soylu'yu istifa ettirecek bir dosya bekledim" dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıkladığı "Ebabil Harekatı" dosyası yeterince ilgi görmeyince yeni bir iddia ortaya attı. "AK Partili Bülent Turan Meclis’te yanıma geldi 'Bakanı istifa ettirecek dosya bekledim' dedi" iddasında bulunan Özgür Özel, "Bu tavır, AKP’de herkesin aslında Soylu’yu bildiğini ama sustuğunu gösteriyor” diye konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önceki gün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen aracılığıyla 8 bin kişilik bir trol ordusunu kontrol ettiğini iddia etti. Özel, bu trol ordusu aracılığıyla siyasilere itibar suikastı yapıldığını, gündemler oluşturulduğunu ileri sürdü. Ancak Özgür Özel'in bir gün önce "Bana bir şey olursa açıklasınlar diye dosyayı 3 arkadaşıma daha verdim" iddiası sonrası yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı.

'Tırt' mı diyelim, 'dağ fare doğurdu' mu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan olaydan sonra sosyal medyada, “Halk arasında ‘tırt’ mı derler, ‘Dağ fare doğurdu’ mu derler? ‘Yok can güvenliğim yok, yok dosyayı 3 kişiye emanet ettim’ dedi ama basın toplantısı bitmeden İçişleri Bakanlığı yalanladı. Neymiş; sosyal medyada çok ‘RT’ olsun diye organize oluyorlarmış. Hey Allah’ım” paylaşımını yapmıştı.

Basın toplantısı sonrası Turan geldi...

Özgür Öze, AK Parti'li Turan'ın bu paylaşımını hatırlatarak, “İkimiz arasındaki konuşmaları anlatmam ama biz konuştuktan sonra hemen bu paylaşımı yaptığı için açıklıyorum, Bülent Turan Meclis’te bana gelip, ‘Önemli bir dosya ama ‘Dosyayı üç arkadaşıma verdim’ deyince, bakanı istifa ettirecek bir dosya bekledim’ dedi. Ben de dedim ki ‘Bu Türkiye dışındaki birçok ülkede bakanı istifa ettirir, hatta hükümeti düşürür’. Demek ki bakanda nasıl bir suç potansiyeli görüyorlarsa bunu bile az görüyorlar” ifadelerini kullandı.

AK Parti daha büyük bir şey bekliyormuş

Özel, “Ama Bülent Turan daha büyük bir şey beklediğini söylüyor. O beklenti bana göre değil, Süleyman Bey’e göre büyük bir beklenti. Bu tavır, AKP’de herkesin aslında Soylu’yu bildiğini ama sustuğunu gösteriyor” diye konuştu.