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Bakan Özer'de öğretmenlere büyük müjde: Bu yıl mutlaka yapacağız

Bakan Özer'de öğretmenlere büyük müjde: Bu yıl mutlaka yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl öğretmen atamalarının kesin yapılacağını söyledi. Özer, çalışmalar tamamlandıktan sonra kamuoyuna duyuracaklarını da aktardı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merak edilen soruları cevaplarken öğretmen adaylarına da müjde verdi: Bu sene atama kesin. 

"Çalışmalar tamamlandığında paylaşacağız"

Türkiye gazetesine konuşan Özer, "Son yirmi yılda öğretmen atamasının yapılmadığı hiçbir dönem olmadı. Bu yıl da mutlaka atama yapacağız. İhtiyacımız olan alanlara ağırlık vereceğiz.

Herkes müsterih olsun, çalışmalarımız tamamlandığında süreci paylaşacağız" dedi. Özer, hane sayısı 10'un üzerinde olan tüm köylerde okulların açılacağını da belirtti. 

Kopyayla gündeme gelen açık lise tartışmalarına da değinen Bakan Özer, "Dar bir kesim spekülasyon yapıyor. Başarımızı gölgelemeye çalışıyorlar" dedi. 

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