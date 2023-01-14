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İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İSTANBUL yeni güne silahlı saldırı haberiyle uyandı. Haliç Köprüsü üzerinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öl ve yaralılar olduğu bildiriliyor...

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İstanbul'da gün silah sesleriyle başladı. Haliç Köprüsü’nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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