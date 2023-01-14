Böylesi görülmedi! Bu ilçede anonsla işçi aranıyor

SAMSUN Kavak Belediyesi, ilçedeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere anonsla işçi aramaya devam ediyor. 600 işçiye ihtiyaç duyulan ilçede zabıtalar, anonslarla vatandaşları iş başvurusu için belediyeye davet ediyor.

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Geçen yıllarda kurulan Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB), hızla büyüyor. Yatırımcıların ilgisini çeken OSB’ye yeni fabrikalar kuruluyor. Bu fabrikalar da sürekli işçiye ihtiyaç duyuluyor.

Kavak Belediyesi ise bu ihtiyacı ilçede yapılan anonslarla gidermeye çalışıyor. Zabıta tarafından yapılan anonsta, "İlçemizde faaliyet gösteren çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere 19-35 yaş arası bay ve bayan 600 elemana ihtiyaç vardır" deniliyor.