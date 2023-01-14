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Seçim öne mi alınacak? AK Parti'den flaş açıklama

Seçim öne mi alınacak? AK Parti'den flaş açıklama

Seçim tarihi için tartışmalar sürerken Ak Parti'den flaş bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Seçim ne zaman yapılacak?" sorusuna, "Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez" yanıtını verdi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. "AK Parti seçim çalışmalarına çoktan başladı. Ekim 2021'den bu yana strateji heyeti toplantımız var" diyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

 Partinin önemli isimleri var. Bendenizin başkanlığında süren strateji heyeti toplantılarımız var. Büyük bir külliyat oluştu toplantılar içinde. Halkın gözünde çok iyi anlaşılacak bir seçim beyannamesi oluşturulacak. Ana çerçevesini oluşturduk.

Seçim beyannamesi konusunda ilk hareket eden parti biziz. Kampanya seçim ilan edildikten sonra başlayacak. Zaten biz her zaman alandayız. Kim benim görüşüm var diyorsa onu dinliyoruz. 

Seçim ne zaman olacak?

Daha henüz net olarak takvim söylemek mümkün değil. Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez.  Seçim hayati bir önem arz ediyor. 

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