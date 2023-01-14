EYT’liler yaşadı! O paralar hesaplara direkt yatacak adım adım tüm detaylar
Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi beklenen tasarı sonrasında ilk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li emeklilik hakkı alacak. EYT'lilerin yüzde 80'inden fazlası bir işte çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden onlar için kıdem tazminatı hakkı da doğacak. Bu tazminatları ise devlet ödeyecek. Faruk Erdem detayları yazdı...
EYT'den emekli olacak her çalışan sigortalıya tazminat ödenecek. Bu tazminatların ödenebilmesi için hükümet 25 milyar liralık kefalet desteği olan 34 milyar liralık bir paket hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün bu paketin detaylarını da paylaştı. EYT'lilere verilmek için hazırlanan bu paralar onların kıdem tazminatlarında kullanılacak.Faruk Erdem, Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısında adım adım tazminatın detaylarını kaleme aldı:
● Firmalar öncelikli olarak EYT'li personelini ve onların alacakları kıdem tazminatlarını tespit edecek. Kıdem tazminatı her yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.
Damga vergisinden başka kesinti de yapılamıyor.
● Kıdem tazminat yekununu belirleyen firmalar hazırlanan KGF destekli paketten kredi alabilmek için sisteme dahil olan bankalara müracaat edecek.
● Kredi başvurusu sonrasında firmalara 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz ve 24 aya kadar yüzde 11 ve 24 ay üzerine yüzde 12 yıllık faizle kredi kullandırılacak.
Kredilerin üst miktarları KOBİ'ler için 13 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için ise 29 milyon lirayı bulacak.