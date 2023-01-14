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Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı devirdi

Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı devirdi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'yı 80-75 mağlup etti.

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THY EuroLeague'in 19. haftasında Anadolu Efes, Barcelona'ya konuk oldu.

Mücadeleye iyi başlayan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 21-9 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, devreye 39-28 önde bitirdi.

Yakın geçen üçüncü çeyrekte farkı koruyan lacivertli-beyazlı ekip, son çeyreğe 62-48'lik üstünlükle başladı.

Karşılaşmanın son çeyreğinde de skor avantajını sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmadan 75-80'lik galibiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague'in 20. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih'i ağırlarken Barcelona, Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa'da 786. maç
Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 786. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Barcelona maçıyla birlikte 448. galibiyetini elde etti.

EuroLeague'de ise 538. müsabakasına çıkan Anadolu Efes, organizasyonda 291 galibiyete ulaştı.

Bu maçla birlikte Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında 40. kez karşı karşıya geldi. Anadolu Efes bu maçın ardından rakibini 18. kez mağlup etmiş oldu.

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