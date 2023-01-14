Depoları şimdiden fulleyin yine zam geliyor! Güncel motorin ve benzin fiyatları

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Bu çılgına dur deyin! 14 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

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