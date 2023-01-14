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Depoları şimdiden fulleyin yine zam geliyor! Güncel motorin ve benzin fiyatları

Depoları şimdiden fulleyin yine zam geliyor! Güncel motorin ve benzin fiyatları

Dün 80 kuruş zamlanan benzine yeni bir zam daha geliyor... Salı gününden itibaren benzinin litresi 67 kuruş daha pahalı satılacak.

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Depoları şimdiden doldurun benzine yeni zam geliyor.  Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürüyor. 

Benzine yeni zam geliyor

Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor.  Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19,67 satılıyor.

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