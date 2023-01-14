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Binali Yıldırım'ın acı kaybı! Tüm programlarını iptal ettiler

Binali Yıldırım'ın acı kaybı! Tüm programlarını iptal ettiler

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eniştesi Mustafa Vural hayatını kaybetti.

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın vefat eden eniştesi Mustafa Vural’ın cenazesinin bugün İstanbul Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde ikindi namazına müteakiben kaldırılacağı bildirildi.

Erzincan’da yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Müze-Kütüphane inşaatında bugün incelemede bulunacakları duyurulan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır; Mustafa Vural’ın vefat haberini alınca programlarını iptal ederek cenazeye katılmak üzere Erzincan’dan İstanbul’a hareket etti.

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