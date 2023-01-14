BIST 4.985
DOLAR 18,78
EURO 20,35
ALTIN 1.159,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Böylesi daha önce olmadı! Amcasının kafa derisini yüzdü sebebi de...

Böylesi daha önce olmadı! Amcasının kafa derisini yüzdü sebebi de...

ANKARA'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Miras kalan arabayı paylaşmak istemeyen yeğen, bir amcasını darp etti. Marketini bastığı diğer amcasının ise kafa derisini yüzdü.

Abone ol

Ankara'da, Keleş Ailesi arasında miras kalan araç anlaşmazlık konusu oldu. Keleş kardeşler ölen kardeşlerinden miras kalan araba nedeniyle davalık oldu. Arabayı kullanan kardeşin oğlu iddiaya göre amcalarının dava açmasına öfkeliydi. Önce Mersin Mezitli’de yaşayan küçük amcasını beraberindeki bir grupla darp etti.

Show Haber'den Emre Kol'un haberine göre saldırgan yeğen, olaydan beş gün sonra da Ankara'da yaşayan amcası market sahibi İlhami Keleş'i hedef aldı. Marketi beraberindeki kişilerle birlikte basan yeğen amcası ve yengesine saldırdı.

Bıçakla kafa derisini yüzdü

Olay sırasında saldırgan, amcası Keleş'in kafa derisini bulduğu bir bıçakla yüzdü. Kasadaki 20 bin TL parayı da gasp eden saldırganlar, olay yerinden uzaklaştı. Polis, saldırganları yakaladı ancak İlhami Keleş hastaneden taburcu edilmeden, saldırganlar serbest kaldı. Yeğeni tarafından kafa derisi yüzülen İlhami Keleş tedavisi sonrasında hastaneden taburcu oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de Meral Akşener'e kalp hastası eden kavgada neler oldu? İYİ Parti'de kim kimin adamı?
İYİ Parti'de Meral Akşener'e kalp hastası eden kavgada neler oldu? İYİ Parti'de kim kimin adamı?
EPDK açıkladı! 40 şirket 11 milyar lirayı geri ödeyecek elektrik faturasına yansıyacak
EPDK açıkladı! 40 şirket 11 milyar lirayı geri ödeyecek elektrik faturasına yansıyacak
Hibe desteği 250 bin liraya yükseltildi
Hibe desteği 250 bin liraya yükseltildi
İstanbul’da market açılışında 'indirim' izdihamı! Birbirlerini ezdiler
İstanbul’da market açılışında 'indirim' izdihamı! Birbirlerini ezdiler
Binali Yıldırım'ın acı kaybı! Tüm programlarını iptal ettiler
Binali Yıldırım'ın acı kaybı! Tüm programlarını iptal ettiler
Seçim öne mi alınacak? AK Parti'den flaş açıklama
Seçim öne mi alınacak? AK Parti'den flaş açıklama
Merve Boluğur'dan Selen Görgüzel'e zehir zemberek sözler! "Onun bunun karısı olarak gündemdesin"
Merve Boluğur'dan Selen Görgüzel'e zehir zemberek sözler! "Onun bunun karısı olarak gündemdesin"
Depoları şimdiden fulleyin yine zam geliyor! Güncel motorin ve benzin fiyatları
Depoları şimdiden fulleyin yine zam geliyor! Güncel motorin ve benzin fiyatları
Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı devirdi
Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı devirdi
Böylesi görülmedi! Bu ilçede anonsla işçi aranıyor
Böylesi görülmedi! Bu ilçede anonsla işçi aranıyor
Donald Trump'a kötü haber! Şirketine 1,6 milyon dolar ceza kesildi
Donald Trump'a kötü haber! Şirketine 1,6 milyon dolar ceza kesildi
Satışları artırmak için büyük indirim yaptı! İndirim öncesi alanlar çıldırdı
Satışları artırmak için büyük indirim yaptı! İndirim öncesi alanlar çıldırdı