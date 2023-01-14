İYİ Parti'de Meral Akşener'e kalp hastası eden kavgada neler oldu? İYİ Parti'de kim kimin adamı?

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye yatmasına neden olan kavgayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı?.. Meral Akşener'in şahit olduğu kavgada kim ne dedi?.. İYİ Parti içinde kim kiminle birlikte hareket ediyor?.. İYİ Parti aday savaşlarında km kimi istiyor?.. İşte ayrıntılar...

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İYİ Parti’de Ankara İl Kongresi öncesinde adaylık gerilimi kavgaya dönüştü. Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın’ın, darbe girişimini desteklediği tweet'leri ortaya çıkan Serdar Tunç’a desteğini sürdürmesi gerilimi artırdı. Kavga sırasında Meral Akşener'in de Genel Merkez'de olduğu ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, "İYİ Parti'de Ankara İl Başkan adayının belirlenmesinde yaşanan krizin perde arkasını" yazdı. Aydemir, "İYİ Parti niçin karıştı" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Koray Aydın'a karşı Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz

- İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Ankara İl Başkan adayı olarak Keçiören İlçe Başkanı Serdar Tunç’u basına tanıttı ve hem açıklamalarıyla hem de fotoğraf karesinde yer alarak kendisine destek verdi.

- Diğer taraftan İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın aynı zamanda genel merkezin büyük çoğunluğunun desteklediği Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Batuhan Yılmaz da 7 Ocak’ta adaylığını duyurdu.

Batuhan Yılmaz için adaylıktan çekildiler

- Bu arada eski Başkan Yetkin Öztürk’ün yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından partinin Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu ile Ankara İl Teşkilat Başkanı Serkan Bedirhanoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Bu iki isim Batuhan Yılmaz’ın adaylığını açıklamasıyla birlikte adaylıktan çekildiklerini duyurdu.

İki grubun listelere savaşacaktı

- 14 Ocak'taki Kongre’de Koray Aydın’ın desteklediği Serdar Tunç ile diğer ekibin desteklediği Batuhan Yılmaz ve onların listeleri yarışacaklardı.

- Kongreye çok kısa bir zaman kala, Koray Aydın tarafından tanıtılan aday Serdar Tunç'un 15 Temmuz darbe girişimi gecesi attığı tweet'ler basına sızdırıldı.

Koray Aydın, Dikbayır ve Poyraz'ı suçladı

- Koray Aydın, bu haberin basına sızdırılmasından karşı adayı destekleyen ekibi sorumlu tuttu ve genel merkezde büyük bir kriz yaşandı. Genel merkez, Serdar Tunç’un tweet'lerinin, seçime gidilirken partiyi zorda bırakacak bir tabloya yol açabileceğini düşünerek adaylıktan çekilmesini istedi.

- Serdar Tunç’un böyle bir süreçten sonra adaylıktan çekilmesinin tek aday kalan Batuhan Yılmaz’a haksız üstünlük sağlayacağı, bunun adil ve demokratik bir yarışa engel olacağı değerlendirmesi yapıldı. Genel merkez, Batuhan Yılmaz’ın da seçime girmemesini istedi.

Akşener 'tek aday' dedi ve öyle olacak

- Tartışmaya Genel Başkan Meral Akşener el koydu ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi olan Faruk Köylüoğlu’nun Ankara İl Kongresi’ne tek aday olarak girmesine karar verildi. Bir değişiklik olmazsa İYİ Parti Ankara İl Kongresi’ne Köylüoğlu, tek aday ve tek liste ile girecek."