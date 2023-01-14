Şeyda Coşkun'un yaptırdığı diyet Meral Akşener'in kalbini vurdu! İşte hastalığının nedeni...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatması sonrası çarpıcı iddia. Meral Akşener'in son dönemde yaptığı diyet sayesinde hızla kilo verdi ve bu da kalbini tekletti. Akşener'in diyetisyenliğini Şeyda Coşkun yapıyordu...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki akşam kalbinden rahatsızlanmış ve Güven Hastanesi'nde bir gece kontrol altında tutulduktan sonra evinde dinlenmeye çekilmişti. Akşener'in kalbini yoran şeyin yaptığı diyet olduğu ve kıs sürede verdiği aşırı kilo nedeniyle kalbinin zayıfladığı iddia edildi. Akşener Diyetisyen Şeyda Coşkun'un kontrolünde yaptığı diyette 13 kilo verip 81 kilodan 68 kiloya düşmüştü.
Hafif bir kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran İYİ Parti lideri Akşener, tedavi altına alınmıştı. Ankara Güven Hastanesi'nde bir gece tedavi gören Meral Akşener, taburcu olarak evinde dinlenmeye çekildi ve tüm programlarını erteledi.
Ne oldu da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener apar topar hastaneye kaldırıldı? Parti içerisinde yaşanan Kongre gerginlikleri, altılı masada Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci elbette etkili olabilir. Ancak İyi Parti lideri Akşener sıkı bir perhiz yapıyordu.
Bir süredir yurt gezilerinde ikram edilen yöresel yemekleri "Diyet yapıyorum" diye reddeden Akşener, 13 kilo verip 81 kilodan 68 kiloya düştüğünü açıklamıştı. Akşener bir de günde 2.5 paket içtiği sigarayı bırakmıştı.