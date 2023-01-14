Şeyda Coşkun'un yaptırdığı diyet Meral Akşener'in kalbini vurdu! İşte hastalığının nedeni...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki akşam kalbinden rahatsızlanmış ve Güven Hastanesi'nde bir gece kontrol altında tutulduktan sonra evinde dinlenmeye çekilmişti. Akşener'in kalbini yoran şeyin yaptığı diyet olduğu ve kıs sürede verdiği aşırı kilo nedeniyle kalbinin zayıfladığı iddia edildi. Akşener Diyetisyen Şeyda Coşkun'un kontrolünde yaptığı diyette 13 kilo verip 81 kilodan 68 kiloya düşmüştü.