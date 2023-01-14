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Gülşen 'geri sayım başlasın' diyerek duyurdu! 'O akşam olacaklar için heyecanlıyım'

Gülşen 'geri sayım başlasın' diyerek duyurdu! 'O akşam olacaklar için heyecanlıyım'

İmam hatiplilerle ilgili sözleri aylar sonra sosyal medyada paylaşılmaya başlayınca gelen tepkilerin ardından gözaltına alınan daha sonra tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen, 'Geri sayım başlasın' diyerek İstanbul'da konser vereceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Serbest bırakıldıktan sonraki ilk büyük halk konserini yılbaşında İzmir'de düzenleyen sanatçı Gülşen, son olarak İstanbul'da dinleyiciyle buluşacağını açıkladı.

Konser haberini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, 11 Şubat Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak.

Gülşen, biletleri önceki gün satışa çıkan konserle ilgili paylaşımında şunları söyledi:

"Büyük İstanbul kavuşmamız 11 Şubat'ta Volkswagen Arena'da. Nasıl özledim ve nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için. geriye sayım başlasın!"

Ne olmuştu?
Gülşen, Nisan 2022'deki bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinin kaydedilip sosyal medyada yayınlanmasının ardından hedef gösterilmiş ve Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.

Dört gün Bakırköy Cezaevi'nde kalan şarkıcı “konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla” tahliye edilmişti.

Serbest kaldıktan sonraki ilk büyük konserini yılbaşında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda veren şarkıcı, "Sizi çok özledim. Hepinizi özlemle kucaklıyorum. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü çok önemli bir akşam hem benim hem sizin için" demişti. 

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