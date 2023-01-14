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FIFA, Galatasaray'a transfer yasağı getirdi!

FIFA, Galatasaray'a transfer yasağı getirdi!

FIFA, Galatasaray'ın transfer tahtasını Torrent, Babel, Feghouli, Omar Elabdellaoui'ye borcunu ödemediği gerekçesiyle geçici olarak kapattı.

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Süper Lig'de ilk yarıyı 8 maçta 8 galibiyetle 42 puanla lider olarak tamamlayan Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor. Ancak bunun önünde bir engel bulunuyor: FIFA.

Ajansspor'un haberine göre, FIFA, Galatasaray'ın transfer tahtasını eski teknik direktör ve futbolculara hakedişlerini ödemediği gerekçesiyle kapattı.

Galatasaray'ı şikayet eden isimler

Galatasaray'ı alacakları için dava eden isimlerse şöyle: Geçen sezon Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent, futbolcular Ryan Babel, Sofien Feghouli, Omar Elabdellaoui.

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