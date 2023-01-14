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İrem Derici el hareketi çekti, sosyal medya yıkıldı! "Şımarıklığın videosu ben utandım burda"

İrem Derici el hareketi çekti, sosyal medya yıkıldı! "Şımarıklığın videosu ben utandım burda"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici yine çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde göğüs estetiğinin "6 yaşında" olduğunu söyleyen ünlü isim bu kez de kulisten yaptığı paylaşımla gündeme geldi. "Sizde ne var" notuyla paylaştığı videoda el hareketi çektiği görülen Derici'nin paylaşımı olay olurken, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

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Şarkılarının yanı sıra kendine has tarzıyla ön plana çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici, her hareketi ve söylemiyle sık sık gündem oluyor. Estetik operasyonları, çalkantılı aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren 35 yaşındaki Derici'nin son paylaşımı olay oldu.

El hareketi çekti, sosyal medya yıkıldı

8,3 milyon takipçisi bulunan Derici, son olarak yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu. Sahne öncesi kulisten esprili bir video yayınlayan şarkıcının, videonun sonunda el hareketi çekildiği görüldü. "Sizde ne var" notunu düşen şarkıcıya takipçileri art arda eleştirilerde bulunarak tepki gösterdi.

Derici'ye gelen bazı yorumlar ise şu şekilde:

"Bir kadın sanatçıya şu hareket yarışıyor mu?"

"Bu sanatçı mı şimdi?"

"Şimdi sen örnek bir sanatçı mısın ?"

"Şımarıklığın videosu ben utandım burda"

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