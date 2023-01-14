Konyaspor Beşiktaş'ı konuk ediyor! Maç golle başladı canlı yayında takip edin

SÜER Lig'in 19. haftasında Arabam Konyaspor, Beşiktaş'ı evinde ağırlıyor. Saat 16:00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Maç, Mert Günok'un ikinci dakikada kendi kalesine attığı golle başladı... Maçı canlı anlatımla İnternethaber'den takip edebilirsiniz...

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Arabam.com Konyaspor'a konuk oluyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yönettiği kritik mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Maç golle başladı...

45'... Abdulkadir Bitigen ilk yarının son düdüğünü çaldı ve mücadelenin ilk yarısı arabam.com Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

30'... SARI KART... Sol çaprazda yaşanan ikili mücadele sırasında Adil Demirbağ, Gedson Fernandes'e yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

26'.. Zymer Bytyqi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mame Diouf'un arka direkte yaptığı kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kalıyor.

19'... Zymer Bytyqi'nin ceza sahası sol çizgisinden yaptığı ortasında arka direkte Mame Diouf'un kafa vuruşunda Arthur Masuaku'ya çarpıp havalanan top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

14'... Beşiktaş Nathan Redmond ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Arthur Masuaku'nun uzun pasında Jackson Muleka ceza sahası sol tarafta topu düzeltip sağ ayağı ile yaptığı ortasında arka direkte Nathan Redmond'ın altıpasta yaptığı gelişine vuruş yan direğe çarpıp dışarı gitti.

1'... İLK GOL GELDİ... Arabam.com Konyaspor Mert Günok'un kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti...Valentin Rosier'in gönderdiği geri pasta Mert Günok topu uzaklaştırmak isterken ayağının altıdan geçen top kaleye doğru yöneliyor ve Mert Günok'un müdahalesine rağmen top çizgiyi geçiyor ve ağlarla buluşuyor.

1'... akem Abdulkadir Bitigen maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi arabam.com Konyaspor başlıyor.

Konyaspor ve Beşiktaş'ın 11'leri... Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadžiahmetović, Paz, Michalak, Muhammet Demir, Bytyqi, Diouf.

Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.

Ligdeki son durumları ne?

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı 17 mücadelenin 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Konyaspor ise haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.

Beşiktaş, dış sahada 3 maçtır kazanamıyor

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi.