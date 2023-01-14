Mert Günok'tan inanılmaz hata! Konyaspor maçta topa hiç dokunmadan gol attı
BEŞİKTAŞ'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Konyaspor karşısında henüz 57. saniyede yaptığı büyük hata sonrası topu ağlarında gördü. Arkadaşının geri pasına vurmak isteyen Mert, topu ayağının altından kaçırınca Konyaspor 1-0 öne geçti... Konyaspor maçta hiçbir futbolcusunun ayağına top değmeden golü bulmuş oldu...
Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş ilk dakikada yediği şok golle geriye düştü. Şenol Güneş’in takımın başına gelmesinin ardından kaleyi teslim ettiği Mert Günok, Konya’da maçın ilk dakikasında takımını şoka soktu. (Fotoğraflar beIN Sports'tan alınmıştır')
Konyaspor topa dokunmadan gol attı!
Santra sonrası topu alan Beşiktaş’ta Valentin Rosier’in gönderdiği geri pasta Mert Günok kontrol etmek isterken topu ayağının altından kaçırdı.
Top kaleye doğru yönelirken yetişmeye çalışan Mert Günok’un müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti ve ağlarla buluştu.
Zeminden seken topu ayağından kaçıran ve kalesinde gören Mert yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadı.