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Devlet Bahçeli'den erken seçim çıkışı! Başörtüsü için 400 oy şartı koydu

Devlet Bahçeli'den erken seçim çıkışı! Başörtüsü için 400 oy şartı koydu

MHP'nin Kızılcahamam Kampı başladı.... MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlerin erkene alınması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını beklediklerini belirten MHP lideri Bahçeli, anayasa değişikliği için de "400'ün üzerinde oyla çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir" dedi.

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MHP Kızılcahamam'da kampa girdi. Kampta açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlerin erkene alınması, Cumhur İttifakı, başörtüsü düzenlemesi, seçim tarihi ve altılı masaya ilişkin açıklamalar yaptı. "MHP programı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karşılaştırdığımızda birbirini tutuyor. Güfte ile beste örtüşmüştür" diyen Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

Başörtüsüne anayasal güvence!

Başörtüsüne Anayasal güvence konusunu değerlendiren MHP lideri, "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

- (Seçim tarihi) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl bir değerlendirme yapar, onu bekleyeceğiz. Biz hazırız.

- (Babacan’ın adaylık açıklaması) Bizim adayımız belli kararımız net, bizi başkaları ilgilendirmiyor.

- (Cumhur İttifakı'nın genişlemesi) İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlesinler. Hepsi 85 milyonu kucaklamaya çalışıyor.

- (Başörtüsüne anayasal güvence) 400'ün üzerinde oyla çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz.

- (Altılı Masa) Altılı Masa'nın 10 toplantısı sonucu üzerine denklem kurdum. 6 çarpı sıfır, eşittir sıfır. Sıfır yutan eleman.

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