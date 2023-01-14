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Avcılar'da yabancı uyruklu kişiden otobüste taciz!

Avcılar'da yabancı uyruklu kişiden otobüste taciz!

AVCILAR’da otobüse binen bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, Fatih’te polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

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 İddialara göre, Avcılar’dan Fatih’e gelmek için otobüse binen kadın, yabancı uyruklu bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Taciz mağduru kadın, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. 

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, şüpheliyi cadde üzerinde yürürken tespit etti. Polis ekiplerine direnen şüpheli, vatandaşların da yardımıyla kıskıvrak yakalandı.

Taciz mağduru kadın, şüpheliyi teşhis etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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