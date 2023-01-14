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Covid vakaları yeniden patladı! Korkutan açıklama 55 binden fazla kişi öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Covid vakaları yeniden patladı! Korkutan açıklama 55 binden fazla kişi öldü

Çin’de, 8 Aralık'tan 12 Ocak'a kadar koronavirüs nedeniyle 59 bin 938 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Tıbbi İdare Departmanı Direktörü Jiao Yahui, 8 Aralık-12 Ocak arasında Covid-19'dan 59 bin 938 ölüm bildirdiğini duyurdu.

Jiao, 5 bin 503 kişinin doğrudan Covid-19 enfeksiyonunun yol açtığı solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 54 bin 435 kişinin ise  altta yatan rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Çin’de Aralık ayının başında sıkı salgın tedbirleri gevşetilmişti.

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