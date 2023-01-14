Covid vakaları yeniden patladı! Korkutan açıklama 55 binden fazla kişi öldü
Çin’de, 8 Aralık'tan 12 Ocak'a kadar koronavirüs nedeniyle 59 bin 938 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Abone ol
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Tıbbi İdare Departmanı Direktörü Jiao Yahui, 8 Aralık-12 Ocak arasında Covid-19'dan 59 bin 938 ölüm bildirdiğini duyurdu.
Jiao, 5 bin 503 kişinin doğrudan Covid-19 enfeksiyonunun yol açtığı solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 54 bin 435 kişinin ise altta yatan rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.
Çin’de Aralık ayının başında sıkı salgın tedbirleri gevşetilmişti.