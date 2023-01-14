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Trabzonspor-Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.Abone ol
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un ev sahipliğinde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
TRABZONSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR (CANLI)
İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gómez.
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka.
HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN Sports 1