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Trabzonspor-Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor-Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

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Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un ev sahipliğinde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

TRABZONSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR (CANLI)

İLK 11'LER: 

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gómez.

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka.

HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN Sports 1

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