Ali Babacan'a Haluk Bayraktar'dan sert tepki: Erdemli olmayı deneyin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İHA-SİHA açıklamasıyla büyük tepki çekmişti. Babacan'a Baykar'dan çok sert cevap geldi.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu kez de özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran Baykar şirketini hedef aldı.

Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını vermişti.

Dünyanın en büyük savunma sanayi markalarından olan Baykar'dan Babacan'a çok sert cevap geldi.

Haluk Bayraktar: Milletimize havale ediyoruz

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından Ali Babacan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Bayraktar açıklamasında, ''Sn. Babacan, BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz. Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA’larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75’ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3’ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.'' ifadelerini kullandı.

Özür dilemek erdemdir

Bayraktar sözlerinin devamında, '' Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA’yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik. Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz. Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA’ların farkını TEKNOFEST’e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin...'' açıklamasını yaptı.