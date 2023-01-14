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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Yunanistan'a gözdağı veren Erdoğan, "Yunan ne diyor şimdi? Bu çılgın Türkler ne yapıyor. İzmir'den atılacak olan füze bunları ürkütmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nın ardından Fethiye ilçesine geçerek vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Her alanda asırlık hizmetler kazandırırken milletimizin bu desteğine güvendik. Bu kutlu mücadelede desteği yine sizlerden bekliyoruz. Dünya krizden krize koşuyor. Küresel siyaset ve ekonomi sistemi yerinden çatırdıyor.

"Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor"

Türkiye bu dönemde sadece ayakta kalmakla yetinmiyor. İstihdamı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık. Sosyal yardımların yelpazesini genişleterek hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor.

"İçeriden birileri rakiplerimiz ve hasımlarımızın değirmenine su taşıyor"

Rakiplerimiz, hasımlarımız, düşmanlarımız da boş durmuyor, her yolu deniyorlar. İçeriden birileri de maalesef bunların değirmenine su taşıyor. Yatırımda, üretimde, ihracatta, turizmde işler iyi gidiyorsa buna hep birlikte sevinmeliyiz. Milli meseleler siyaset üstüdür, Akdeniz'de Ege'de kazanım sağladıysak buna hep birlikte sahip çıkmalıyız. 

Savunma sanayisinin göz dolduran başarısı

Göreve geldiğimiz zaman savunma sanayiinde yerlilik neydi? Yüzde 20. şimdi ne oldu? Yüzde 80. Nereden nereye geldik. Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncımızı yapıyoruz. Şimdi hepsinden öte bir başkasını yaptık. Ne o? Kızılema'mız da şimdi var mı? Seri üretimine başladıktan sonra da bunlar F-16'ının taşıdığı bombayı taşıyacak.

Uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok

Yunan ne diyor; 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor?'

İzmir'de denemeler yapıldı ve oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki; 'Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok.'

Sizler kimlerin ülkenin kazanımlarından gurur duyduğunu iyi biliyorsunuz. İradenize, oyunuza, sandığınıza iyi sahip çıkmanızı istiyorum."

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