İsveç mesajı: NATO üyeliğini mevcut haliyle onaylamayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini mevcut haliyle onaylayacak durumda olmadığını söyledi. Kalın ayrıca, cumhurbaşkanlığı seçiminin mayıs ayında yapılacağını ancak tam tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kalın, İsveç'in NATO üyeliği dışında Ukrayna ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili önemli bilgiler verdi.

TBMM'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamama riski bulunduğunu ifade eden Kalın, "Yasayı (onay için) TBMM'ye gönderecek durumda değiliz, bu konuda ciddi bir sorunumuz var" dedi.

İsveç'in başkentinde PKK teröristlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve Ankara'nın sert tepki gösterdiği gösteriye atıfta bulunan Kalın, bu tür gelişmelerin İsveç’in üyeliğini geciktireceği uyarısında bulundu.

Kalın, "Altı yedi aydır bu sürecin içindeyiz ve İsveç'in bu şekilde görünmesi iyi değil. İlerlemek istiyoruz ancak bu tür olayların devam etmesi süreci yavaşlatacak" dedi.

İsveç'in, PKK üyelerinin kendi topraklarındaki tutumuna ilişkin "açık bir mesaj" vermesi gerektiğini kaydeden Kalın, "İsveç, örnek olarak PKK üyelerinin artık kendi topraklarında para toplayamayacağını garanti altına alması gerekiyor" dedi.

Yeni İsveç hükümetinin önemli adımlar attığını Türkiye'nin kabul ettiğini kaydeden Kalın, yine İsveç Parlamentosu'nda kabul edilen anayasa değişikliğini de olumlu gördüklerini ifade etti.

Kalın, bununla birlikte yeni yasaların yazılmasının ve Parlamento tarafından onaylanmasının yine de "altı ay" süreceğini kaydetti.

"Suriye'de operasyon seçeneği masada"

Aralık ayında Moskova’da Suriye, Türkiye ve Rusya savunma bakanları arasında başlatılan siyasi sürece destek verdiklerini kaydeden Kalın, bununla birlikte Türkiye'nin Suriye’de yeni bir kara operasyonunun her zaman masada olduğunu bildirdi. Kalın, "Alınan tehditlerin seviyesine bağlı olarak kara harekatı her an mümkün" dedi.

İbrahim Kalın, iki ülke arasında savunma bakanlarıyla, şubat ayı ortasında görüşmesinin gündemde olduğunu bildirdi.

Suriye sınırı içindeki terör örgütü PKK uzantısı YPG'ye dikkati çeken Kalın, "Sınırlarımızda güvenlik istiyoruz. Biz Suriye devletini veya Suriyeli sivilleri asla hedef almayız" dedi.

"Ukrayna'da ateşkes görmeyi arzu ediyoruz"

Ukrayna konusuna da değinen Kalın, kapsamlı bir barış anlaşmasının yürürlüğe girmesi konusundaki başarısız olma ihtimaline karşı Türkiye'nin sınırlı bir ateşkesin sağlanmasını teşvik etmeyi arzu ettiğini bildirdi.

"Seçim mayıs ayında olacak"

Kalın, Türkiye'de gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminin başlangıçta planlandığı gibi haziran ayında değil mayıs ayında yapılacağını ancak tam tarihin henüz belirlenmediğini sözlerine ekledi.