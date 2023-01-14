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Uğur Dündar sordu Kemal Kılıçdaroğlu cevapladı

Uğur Dündar sordu Kemal Kılıçdaroğlu cevapladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu. CHP lideri adaylık sorusuna cevap verdi.

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Tv100'de yayınlanan Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması programının ilk konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP lideri adaylık sorusuna cevap verdi.

Dündar Kılıçdaroğlu'na ''Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda liderler arasında istişareler yapılacağı belirtilmişti. Bu süreçte sizin adaylığınız gündeme geldi mi, siz cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?'' sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi;

Uğur Bey, siz medya dünyasının önemli bir aktörüsünüz. Doğal olarak açık ve net sorular soruyorsunuz. Bütün samimiyetimle ifade edeyim. Altı liderin olduğu masada, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda daha önce bir görüş birliğine vardık. Bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyurduk. Ama son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar. Önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım, yani bir hükümet programı olması lazım.

Bu yol haritası üzerinde yaklaşık 3-4 aydır her parti ayrı ayrı kendi içinde ayrıca birer genel başkan yardımcısı ve başkanlığında da onlar da altı kişi toplanıyorlar, son şeklini veriyorlar. Üzerinde uzlaşma olmayan metinler genel başkanlara sunuluyor. O konuda da görüş birliği en son toplantıda sağlandı. Büyük bir olasılıkla yol haritası ve hükümet programı çıkıp, neyi nasıl yapacağımız hangi amaçları güttüğümüz, hangi zaman diliminde neye odaklanacağımız konusunda yol haritası çıkarsa sıra cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesine gelecek.

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