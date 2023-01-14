Miçotakis: Türkiye bir gece ansızın acı gerçeğin içine düşebilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin "provokasyon çılgınlığı" içinde olduğunu iddia ederek, "Bir gece ansızın geleceklerini haykıranlar, bir gece uyanıp ansızın acı gerçeğin içine düşebilir" dedi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Gümülcine Konser Salonu'nda düzenlenen partisinin etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye'ye mesajlar gönderdi.

Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin "provokasyon çılgınlığı" içinde hareket ettiğini ileri sürerek, "Ancak Ankara sesini yükselttikçe, sonunda uluslararası izolasyona daha fazla gömülecektir. Hiç kimse, hiç kimse tarihi yeniden yazamaz ya da coğrafyayı yeniden çizemez" dedi.

"Lozan Antlaşması'na sadık kalıyoruz"

Miçotakis, ülkesinin "saldırganlığa" karşı çıktığını, uluslararası hukuka ve Lozan Barış Antlaşması'na "sadık" kaldığını savundu.

Tehditlere karşı "kapalı" olduklarını belirten Miçotakis, "Ancak onları her zaman verimli temaslara açık tutuyoruz. Başka bir deyişle, biz barış, sorumluluk ve meşruiyet için bir gücüz ve öyle kalacağız" ifadelerini kullandı.

"Mantıksız olanla diyalog olmaz"

Miçotakis, "Diyaloğa her zaman hazır olduklarını, mantıksız olanla diyalog olmayacağını" belirterek, "Bir gece ansızın geleceklerini haykırdıkları sürece, sadece bir gece uyanıp aniden sert gerçekliğe inebileceklerini düşünmelidirler" diye konuştu.

Miçotakis, "ulusal ve Avrupa sınırlarını" korunmaya devam edeceklerini söyledi.