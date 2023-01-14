Ali Babacan da adaylığa soyundu! Demirtaş, Kaftancıoğlu ve Fincancı detayı

Deva Partisi lideri Ali Babacan, katıldığı bir programda, altılı masanın kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarması halinde çok rahat seçileceğini iddia etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen yasak sonrası Saraçhane'de düzenlenen mitingde konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Selahattin Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaları da kınadığını belirtmişti. Ali Babacan bu kez de Türk ordusuna skandal iftiralar atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı eşiyle birlikte ziyaret etti.

Tüm bu tepki çeken hareketlerinin ardından ise Ali Babacan altılı masanın kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartması halinde hem çok rahat seçileceğini, hem de bu görevi başarıyla yerine getirebileceğini söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Babacan'ın ilginç tavrını Youtube hesabında değerlendirdi.