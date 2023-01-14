Akşener'in seçim kampanyasında dikkat çeken İmamoğlu detayı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Devlete Millet Yakışır" ismiyle başlattığı adalet vurgulu kampanyada Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti.Abone ol
6'lı masanın ortakları arasında yer alan İYİ Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi. 2023 seçimleri kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Devlete Millet Yakışır" kampanyası başladı.
Akşener'in 28 yıllık siyaset hayatı yer aldı
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, kampanyada "adalet, ciddiyet, samimiyet, merhamet, cesaret, millet, liyakat ve başbakan" vurgularıyla Akşener'in milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Meclis Başkanvekilliği ve İYİ Parti Genel Başkanlığına uzanan 28 yıllık aktif siyaset hayatına yer verildiği belirtildi.
İmamoğlu'nun da olduğu fotoğraflar kullanıldı
Türkiye genelinde bilboardlara çeşitli fotoğraflar asılırken, İstanbul'daki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Kampanya kapsamında Meral Akşener ile YSK üyelerine hakaret suçundan hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane mitingindeki birlikte yer aldığı fotoğraflar kullanıldı.
"Başbakanlık" mesajı
"Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır" sloganlarının bulunduğu kampanyada, Akşener'in başbakanlık hedefinin gerçekleşmesiyle devletin ilgili değerlere yeniden kavuşacağı mesajının verildiği ifade edildi. Kampanyanın dijital iletişiminin ise gelecek günlerde Akşener'in sosyal medya hesapları üzerinden video paylaşımlarıyla gerçekleşeceği kaydedildi.