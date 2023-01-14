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Abdullah Avcı: Biz hiçbir zaman vazgeçmedik!

Abdullah Avcı: Biz hiçbir zaman vazgeçmedik!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Biz hiçbir zaman vazgeçmedik." dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

 "Belki Volkan hata yaptı ama arayışımız ve baskılarımızla üstün oynadık. 50'den sonraki bölümde Medipol Başakşehir topa sahip olarak, biz de kaymaları yaparak iyi bir mücadele gösterdik. Avrupa'da onlara başarılar diliyorum."

"Biz hiçbir zaman vazgeçmedik"

"Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Vazgeçmeden de devam ediyoruz."

"Doğru zamanda iyi bir galibiyet oldu"

"Doğru zamanda iyi bir galibiyet oldu. Her kulvarda Trabzonspor var, olmaya devam edecek."

"Bize transfer değil Trabzonspor taraftarı lazım"

"Bugün teveccühleri ve harika destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize transfer değil Trabzonspor taraftarı lazım."

"Dışarıya nasıl bilgi gidiyor bilmiyorum"

"İçerisi bizim ailemiz. Dışarıya nasıl bilgi gidiyor bilmiyorum. Biz organizasyonlarımızı daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz."

"Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz"

"Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Şu an itibariyle bir tane dondurma var, Edin'in durumu. Edin Visca'nın sözleşmesini dondurabiliriz"

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