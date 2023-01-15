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EYT'te ilk maaşın alınacağı tarih kesinleşti! 'Biz hazırız' diyen Bakan Nebati resmen duyurdu

EYT'te ilk maaşın alınacağı tarih kesinleşti! 'Biz hazırız' diyen Bakan Nebati resmen duyurdu

Milyonlarca EYT'linin ilk maaşı tarih mart ayından itibaren hesaplanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Zannedersem yasa önümüzdeki ay ete kemiğe bürünmüş olur. Biz hazırız." dedi.

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EYT'liler ilk maaşlarına kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Ocak ayında EYT'nin yasalaşmasını bekleyenler planlarını değiştirmek zorunda kalacak.

AK Parti ve hükümetten gelen son açıklamalarla birlikte artık bu ihtimal rafa kalktı. EYT yasası şubat ayında yürürlüğe girecek ve başvurularla birlikte ilk maaşlar mart ayında hesaplara yatacak.

İlk olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cuma günü "bizden tarih beklemeyin" diyerek EYT'lilerin kafasını karıştırdı.

EYT'de ilk maaşlar mart ayında

Hemen arkasından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebilecek" diye konuştu. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakan Bilgin'i teyit etti.

"Yasa önümüzdeki ay ete kemiğe bürünmüş olur"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Nebati, "Cumhurbaşkanı’mızın bu konudaki duruşu belliydi. Biz EYT ile ilgili tedbirimizi aldık. Hazırlandık. Biz hazırlıklıyız. Süreç tamamen kendi mecrasında yürüyor. Yasa çıktıktan sonra Çalışma Bakanlığı tarafından tamamlanması gerekiyor. Zannedersem yasa önümüzdeki ay ete kemiğe bürünmüş olur. Biz hazırız." dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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