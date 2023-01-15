Merkez'den TL'nin değerini artırmak için yeni hamle!

Merkez Bankası, Türk lirasının değerini artırmak için yeni bir hamle daha yaptı. Buna göre, TL mevduata teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.

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Ekonomi yönetimi, liralaşma stratejisi çerçevesinde yeni bir adım daha attı. Merkez Bankası, TL'nin değerinin artırmak için TL mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. TL mevduat vadesini uzatmak isteyen Merkez, 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarını yüzde sıfıra çekti.

Merkez'den yapılan açıklama şöyle:

"2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kur korumalı mevduat dışındaki Türk lirası mevduatın öncelikli olarak özendirilerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Zorunlu karşılık oranı yüzde 0 oldu

Bu kapsamda Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

20 ocak'tan itibaren geçerli

Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.