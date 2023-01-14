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MHP'nin Kızılcahamam kampında "erken seçim" vurgusu

MHP'nin Kızılcahamam kampında "erken seçim" vurgusu

MHP'nin Kızılcahamam'daki toplantısında seçim tarihinin güncellenmesinin sağlayacağı fayda değerlendirildi. 2. oturumda, haziranda yapılacak seçimin hac mevsimi, üniversite sınavı ve okulların kapandığı tarihe denk geldiği vurgulandı.

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2023 seçimlerine kısa bir süre kala MHP MHP'nin Kızılcahamam'daki toplantısında "seçim" ve "dış politika" konularında sunumlar yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve milletvekilleriyle seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldiği Kızılcahamam'da basına kapalı düzenlenen toplantıların bugünkü bölümü sona erdi.

Seçimin erkene alınması üzerinde duruldu

Toplantının ikinci oturumunda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız seçim işleri ve seçim mevzuatı konusunda detaylı sunum yaptı.

Seçim tarihinin güncellenmesinin sağlayacağı faydanın değerlendirildiği oturumda, haziranda yapılacak seçimin hac mevsimi, üniversite sınavı ve okulların kapandığı tarihe denk geldiğine işaret edildi.

Oturumda, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya da Türk dış politikası konusunda sunum gerçekleştirdi. Sarıkaya, Suriye, Kafkasya, Balkanlar ile Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının yarınki oturumunda genel değerlendirme yapılacak.

Toplantı öncesinde MYK ve MDK üyeleri ile milletvekillerine, "2023 yılında birlikte yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde il ve ilçe başkanlıkları ve eğitmenler için hazırlanan seçim rehberi" kitapçığının dağıtımı yapıldı.

MHP
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