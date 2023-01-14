Şam yönetimi Erdoğan-Esad görüşmesi için şart koştu

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra ilk temasın kurulmasının ardından görüşmelerde ikinci aşamaya geçilmesi planlanırken, Erdoğan-Esad görüşmesine yönelik de Suriye tarafından üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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Suriye ile Türkiye arasında dışişleri bakanları düzeyinde yapılan görüşmenin ardından, Erdoğan-Esad görüşmesiyle ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, iki lider arasında görüşme sağlanması için şart koştu.

"Görüşme için anlaşmazlıkların nedenleri ortadan kaldırılmalı"

Şam'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la basın toplantısı düzenleyen Mikdad, görüşmenin yapılması için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarını durdurması gerektiğini söyledi. "Operasyonlar durdurulmadan Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleştirilmesinden söz etmek mümkün değil." diyen Mikdad, "Cumhurbaşkanı Esad ile Türk liderliği arasındaki görüşmeden önce anlaşmazlıkların nedenlerinin ortadan kaldırılması şart. Daha üst düzey toplantılar yapmak için uygun ortamın yaratılması gerekiyor. Erdoğan ile Beşar Esad arasındaki görüşme, iki ülke arasındaki farklılıkların nedenlerinin ortadan kaldırılmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

"Diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz"

Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmeleri desteklediklerini kaydederek, "Türkiye ile Suriye arasındaki çözülmemiş sorunların çözümü için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

"Biz liderler olarak bir araya gelelim"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye- Rusya arasında şubat ayı başında görüşme olabileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz ay, "Biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız. Süratle adım atılması gereken bir diğer konu daha var. O da nedir? Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız."" demişti.