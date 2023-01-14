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Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Yarın sözleşmesini feshetmek için Al Nassr ile son kez görüşecek olan Vincent Aboubakar, feshin gerçekleşmesinin ardından pazartesi İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

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Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı 3. kez kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

30 yaşındaki oyuncu ile yapılan son görüşmede 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı.

Transferin önündeki tek engel Aboubakar’ın kulübü ile henüz sözleşmesini feshetmemesi.

Al Nassr’ın son oynadığı maçın kadrosunda yer alan Kamerunlu golcü, karşılaşmada süre almadı.

Yarın sözleşmesini feshetmek için kulübü ile son kez görüşecek olan Aboubakar, feshin gerçekleşmesinin ardından pazartesi İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

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