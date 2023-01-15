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Elazığ'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ’da 23 artçı deprem yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, depremin ardından 23 tane artıcı daha yaşandığı bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada da herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği ve ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Elazığ’daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ Valisi Toraman: Olumsuz bir durum yaşanmadı

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında paylaşımda bulunan Vali Dr. Ömer Toraman herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini tarama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Vali Toraman paylaşımında “Saat 6:36’da merkez üssü Sivrice olan, 4.9 şiddetindeki deprem sonrası ilk tespitlerimize göre herhangi bir olumsuz ihbar alınmamış olup; saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun“ dedi.

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