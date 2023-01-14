Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Muğla'da Soğancı Ailesi’nin konuğu oldu!

Ziyarete, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'in de katıldığını belirten Sertaç Soğancı, “Yeğenim Ayşegül Cumhurbaşkanım daha önce Muğla’ya geldiğinde evimize davet etmiş.