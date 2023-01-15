Şenol Güneş'e maç sonrası esti gürledi Rıdvan Dilmen: Antrenör falan değildir!

Konyaspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'la ilgili 'bugün iyi konuşmayacağım' diyen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen teknik direktör Şenol Güneş'i çok sert eleştirdi. Dilmen, "Şenol Güneş takımın 1 saatini boşa geçirdi" diye konuştu.

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Konyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Josef de Souza kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti ve 5. sırada yer buldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'de yer verdiği Romain Saiss'i orta sahada görevlendirmesi, sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de Güneş'in bu hamlesini TV 8,5'ta değerlendirdi ve tecrübeli teknik adamı eleştirdi. İşte Dilmen'in sözleri...

"Takımın 1 saatini boşa harcadı"

"Puan farkı hala çok fazla ancak böyle bir oyunla kazanmak çok önemli. Oyunun önemli bir bölümünü kontrol eden Konyaspor'du. Kazanan her zaman haklıdır ancak Beşiktaş hakkında bugün iyi konuşamayacağım. Şenol Güneş, takımın 1 saatini boşa harcadı."

Saiss tepkisi: Antrenör falan değildir o!

"Hocanın istediği sistem 4-2-3-1, Saiss asla orta saha oynamaz. İngiltere'de de onu orta saha oynatan hoca kimse antrenör falan değildir o! Romain Saiss'ı özellikle de ikili orta sahadan biri yapan teknik adamı ben beğenmem."

"Nereden aklına geldi?"

"Şenol Güneş'in nereden aklına geldi Saiss'ı orta saha oynatmak, nerede aklına geldi Gedson'u sağ kenara atmak gerçekten bilmiyorum. Oyunu getiren düzene bakın, herkes kendi pozisyonunda oynuyordu. Maçın ilk 59 dakikası boşuna gitti Beşiktaş için."

Josef'e: Beşiktaş'tan iyi takım mı bulacaksın?

"Josef de Souza bu maçla birlikte yeniden form kazanabilir. Ayrılık haberleri var ancak bu saatten sonra nereye gideceksin, Beşiktaş'tan iyi bir takım mı bulacaksın? Bana kalırsa ben Tayfur Bingöl'ü kullanırım çünkü çok yönlü bir oyuncu ve maç içinde çok fazla pozisyona geçebilir."

Gedson'a övgü

"Gedson Fernandes sahanın en iyi futbolcusuydu. Müthiş top oynadı... 12-13 km koşmuştur muhtemelen ve bence Beşiktaş'a geldiğinden beri en iyi futbolunu oynadı. Basmadık yer bırakmadı sahada."

Aboubakar soru işareti

"Muleka ile Cenk değişmeli oynayacaktır bundan sonra muhtemelen. Bir forvet arayışı daha var Beşiktaş'ın, Aboubakar ismi geçiyor. Aboubakar, Muleka'dan iyi oyuncu ama takıma ilaç olur mu? Orası biraz soru işareti."