"Kış gibi kış" müjde İstanbul'a kar yaklaşıyor işte o tarih! Meteoroloji uyardı bugüne dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumunu paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde 15 Ocak pazar günü hava durumu belli oldu. İstanbul'da bugün sıcaklık 12 derece civarında olacak, çok bulutlu hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Kar yağışına hasret kalan İstanbulluya güzel haber geldi... İşte 15 Ocak şehir şehir hava durumu ve İstanbul için kar detayı...
15 Ocak pazar (bugün) hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak hava raporunda sağanak ve kar yağışı beklenen şehirlerimizi paylaştı. Bugün Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan uzun süredir kar yağışı beklentisi içinde olan İstanbulluya da sevindirici haber geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri...
Antalya'nın batı kesimleri, Karaman, Niğde, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.