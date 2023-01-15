BIST 4.985
DOLAR 18,78
EURO 20,35
ALTIN 1.159,98
HABER /  GÜNCEL

Yatsı namazına gelmişlerdi ki 10 günlük bebeği avluda buldular! Not bırakıp...

Yatsı namazına gelmişlerdi ki 10 günlük bebeği avluda buldular! Not bırakıp...

Karaman'da akşam saatlerinde camiye gelen cemaat namaz çıkışında cami kapısına bırakılmış bebeği buldu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abone ol

Olay, akşam saat 19.20 sıralarında Mansurdede Mahallesi 72. Sokak’ta bulunan Çelebi Camii'nde meydana geldi. Yatsı namazına gelen cami cemaati namaz çıkışında kapının önüne bırakılmış bebeği görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Camiye gelen sağlık ekibi, bebeği alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

"Bebeğin göbek bağı düşmüş, gözleri hala ödemli"

2 kilo 84 gram ağırlığında olan kız bebek kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Bebeğin kontrollerini yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Vurucu, “Bebeğimiz akşam saatlerinde cami avlusunda bulundu. Polisler tarafından 112’ye bildirilip hastanemize getirilmiş. Yaklaşık 1 hafta 10 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Bebeğin göbek bağı düşmüş, gözleri hala ödemli ve şiş duruyor." diye konuştu.

Bebeğin durumu iyi

Vurucu "Bebeğin geldiğinde genel durumu iyiydi. Beslenmiş muhtemelen kan şekerine baktık, kan şekeri iyi ve vücut ısısı da yerindeydi. Çocuğumuzu yeni doğan servisimize yatırdık. Şuan bir hayati tehlikesi yok. Biz burada besledik, kan aldık. Sadece biraz sarılık görünümü var, onun için ışık tedavisine başladık. Kan sonuçları henüz çıkmadı ama bebeğimiz sağlıklı ve şimdilik tedavisi devam ediyor. Kan sonuçlarına göre planımızı yapacağız. Bebeğin üzerinde bir not bulmuş arkadaşlar. Zeynep bebek demişler, annesi öyle yazmış” dedi. Polis, bebeği cami kapısına bırakan anneyi bulabilmek için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları geldi Perinçek oyunu 42.5 kat artırdı!
Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları geldi Perinçek oyunu 42.5 kat artırdı!
Manisa'da asteğmen aracıyla 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Manisa'da asteğmen aracıyla 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayında SADAT reklamı şoku Uğur Dündar 'hiçbir bilgim yok' dedi
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayında SADAT reklamı şoku Uğur Dündar 'hiçbir bilgim yok' dedi
EYT'te ilk maaşın alınacağı tarih kesinleşti! 'Biz hazırız' diyen Bakan Nebati resmen duyurdu
EYT'te ilk maaşın alınacağı tarih kesinleşti! 'Biz hazırız' diyen Bakan Nebati resmen duyurdu
Kafede herkesin içinde ortağını silahla kafasından vurarak öldürdü
Kafede herkesin içinde ortağını silahla kafasından vurarak öldürdü
Türk lirasına bir destek daha Merkez Bankası gece yarısı duyurdu 20 Ocak'tan itibaren geçerli
Türk lirasına bir destek daha Merkez Bankası gece yarısı duyurdu 20 Ocak'tan itibaren geçerli
Emre Belözoğlu Başakşehir'in ligdeki hedefini açıkladı
Emre Belözoğlu Başakşehir'in ligdeki hedefini açıkladı
Elazığ'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Elazığ'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Merkez'den TL'nin değerini artırmak için yeni hamle!
Merkez'den TL'nin değerini artırmak için yeni hamle!
Pençe-Kilit'te bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit'te bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi
MHP'nin Kızılcahamam kampında "erken seçim" vurgusu
MHP'nin Kızılcahamam kampında "erken seçim" vurgusu
Belçika, Faslı bir imamı sınır dışı etti!
Belçika, Faslı bir imamı sınır dışı etti!