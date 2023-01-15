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Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları geldi Perinçek oyunu 42.5 kat artırdı!

Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları geldi Perinçek oyunu 42.5 kat artırdı!

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 0.2 oy alan Aydınlık, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ilgili son anket herkesi şaşırttı. Perinçek'in Aydınlık gazetesi, anket sonuçlarına yer verdi. Buna göre Perinçek'in oyu yüzde 8.5 oldu.

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Aydınlık, Vatan Partisi lideri Perinçek’in cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde oy oranının yüzde 8,5 çıktığı araştırmayı manşetine taşıdı.

Habere göre Saros Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Kasım 2022’de 11 bin 28 kişiyle bir anket düzenledi. Ankette seçmenin yüzde 6’sı Perinçek’e oy vereceğini söyledi. Yüzde 2,5’lik kesimse ‘Perinçek’e belki oy veririm’ dedi.

Aydınlık bu haberi “Saros Araştırma şirketinin anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Perinçek’in oyu yüzde 8,5” başlığıyla manşete taşıdı.

Kararsızların yüzde 20'ye yakını Perinçek'e yakın

Habere göre kararsızların da yüzde 20’ye yakını Perinçek’e yakın. Anket, Perinçek’e en fazla ilginin İyi Parti seçmeninde olduğunu öne sürdü. Buna göre, İyi Partililerin yüzde 6,8’i Perinçek’e oy verecek.

Doğu Perinçek, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 95 bin 928 oy almıştı. Bu, kullanılan oyun yüzde 0,2’sine eşit.

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