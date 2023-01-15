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Rusya'da feci olay... Türk tıp öğrencisi komalık oldu, ailesi yetkililere seslendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya'da feci olay... Türk tıp öğrencisi komalık oldu, ailesi yetkililere seslendi

Türk vatandaşı Yusuf Altunışık, Rusya’nın başkenti Moskova’da kaldığı binanın 13’üncü katından düşerek ağır yaralandı. Tıp okumak için Rusya'ya giden ve talihsiz olayda komalık olan gencin ailesi, Rusya'da hem maddi hem de manevi olarak perişan durumda olduklarını belirterek çocuklarını Türkiye'ye getirebilmek için yardım istedi.

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Rusya'da okuyan tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Altınışık, 21 Aralık 2022 tarihinde Moskova'da kaldığı binanın 13'üncü katından düşerek ağır yaralandı.

Yusuf'un ailesi çocuklarını Türkiye’ye getirmek için yardım talebinde bulundu.

Rusya Halklarının Dostluğu Üniversitesi, tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Altunışık, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda kalırken, yeterli protein ihtiyacı karşılanmaması, sağlıkta yetersiz kalınması üzerine çocuklarının durumunu öğrenmek için babası Salih ve annesi Sedef Altunışık, Rusya’ya gitti.

1 aydır perişan oldular

Yaklaşık bir aydır Moskova’da hastanede bekleyen aile, çocuklarını Türkiye getirmek için yardım talebinde bulundu.

"Gün geçtikçe enfeksiyon kapıyor"

Baba Altınışık, “Hem maddi hem de manevi Rusya’da perişanız. 21 Aralık günü olay oldu, 22 Aralık'tan beri buradayız. Dil bilmiyoruz, yol bilmiyoruz, gün geçtikçe enfeksiyon kapıyor” dedi.

Dede Ömer Önen, “Torunum Rusya’da tıp fakültesinde okuyordu, 13. kattan karın üstüne düşüyor, boynu, kafası, beli sağlam fakat ayaklarının üzerine düşerek bacakları ve kalçası kırılıyor, komaya giriyor. Anne ve babası orada ne yiyip ne içiyorlar bilmiyoruz” çağrısında bulundu.

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