15 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı! Mide bulandıran iğrenç olay

Ordu'da 15 yaşındki kız çocuğu S.A.'yı gizli kamera görüntüleri ile tehdit ederek istismar ettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

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Ünye ilçesinde lise öğrencisi S.A. adlı kız, bir süre önce O.B. ile tanıştı. İddiaya göre, O.B. ile S.A., cinsel birliktelik yaşadı. O.B., birliktelik anlarını gizli kamerayla kaydettiğini ileri sürüp, görüntüleri yayınlamak ve ailesine vermekle tehdit ettiği S.A.'ya birçok kez cinsel istismarda bulundu. S.A. ise Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.B. ile M.A.T. ve B.A., emniyetteki işlemleri sonrası Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli de 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.