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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Kızılelma'ya tarihi görev! F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak Erdoğan duyurdu

Kızılelma'ya tarihi görev! F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak Erdoğan duyurdu

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yla ilgili yeni gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak" dedi.

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Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, 14 Aralık'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve 18 dakika süren ilk uçuşu ile Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. 

Kızılelma hakkında önemli bir açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Muğla'ya toplu açılış töreni için gelen Erdoğan, burada otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi.

"F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak"

Göreve geldiklerinde savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 20 olduğunu anımsatan Erdoğan, şimdi ise bu oranın yüzde 80 olduğunu bildirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'mızı yapıyor muyuz? Ama hepsinden öte bir de şimdi bir başkasını yaptık. Nedir o? Kızılelma'mız da şu anda var mı? Seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Bütün bunlarla beraber Yunan ne diyor şimdi? 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor?' Şu anda İzmir'den denemeler yapıldı ve oradan atılacak olan bir füze, bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, 'Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.' Şu anda füzemizin menzili 565 kilometre. Yetmez, bunu şimdi 1000 kilometreye çıkaracağız."

Bayraktar Kızılelma özellikleri

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