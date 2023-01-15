İzmir'de deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama

İZMİR, pazar sabahına depremle uyandı. AFAD son dakika açıklamasında İzmir'de saat 09:50'de meydana gelen depremin şiddetini 3,5 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Buca ilçesi olduğu kaydedildi.Abone ol
İzmir'de deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli, 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09.50'deki depremin derinliği 4,04 kilometre olarak ölçüldü.
Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bölgede sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
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