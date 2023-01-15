BIST 4.985
DOLAR 18,78
EURO 20,35
ALTIN 1.159,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sancaktepe'de dehşet, bir erkeği kız arkadaşı öldürdü! Cinayetten sonra da...

Sancaktepe'de dehşet, bir erkeği kız arkadaşı öldürdü! Cinayetten sonra da...

SANCAKTEPE'de ormanda bulunan erkek cesedinin perde arkasından korkunç cinayet çıktı! Bir erkek, tartıştığı kız arkadaşı tarafından öldürüldü. Cinayetten sonra genç kızın telefonla arayıp yardım istemesiyle babasının olay yerine geldiği ve cesedi beraber taşıyarak ormanlık alana bıraktıkları öğrenildi.

Abone ol

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe'deki ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan bir ailenin elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldukları ihbarı üzerine harekete geçti.

Ormanlık alanda cesedi bulunan şahıs hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı belirlendi.

Sosyal medya hesapları incelendi

Ekipler, hayatını kaybeden şahsın sosyal medya hesaplarını incelendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik olarak (4) ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; S.S.’nin eski kız arkadaşı S.Ç.’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

S.Ç.’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler S.Ç.’yi gözaltına aldı.

Kız öldürdü, babasını yardıma çağırdı

S.Ç., ifadesinde eski erkek arkadaşı S.S. ile ayrıldıklarını, ancak S.S.’nin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

Suçunu itiraf eden S.Ç ve baba C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Davutoğlu'nun 'kriz çıkar ülke yeniden seçime gider' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan destek
Davutoğlu'nun 'kriz çıkar ülke yeniden seçime gider' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan destek
Bakan Nebati'den ilginç TL açıklaması: Önceki yıllara göre hala değersiz
Bakan Nebati'den ilginç TL açıklaması: Önceki yıllara göre hala değersiz
Şenol Güneş'e maç sonrası esti gürledi Rıdvan Dilmen: Antrenör falan değildir!
Şenol Güneş'e maç sonrası esti gürledi Rıdvan Dilmen: Antrenör falan değildir!
Nepal'de yolcu uçağı düştü! İçinde 68 yolcu ve 4 mürettebat vardı
Nepal'de yolcu uçağı düştü! İçinde 68 yolcu ve 4 mürettebat vardı
15 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı! Mide bulandıran iğrenç olay
15 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı! Mide bulandıran iğrenç olay
Rusya'da feci olay... Türk tıp öğrencisi komalık oldu, ailesi yetkililere seslendi
Rusya'da feci olay... Türk tıp öğrencisi komalık oldu, ailesi yetkililere seslendi
Yatsı namazına gelmişlerdi ki 10 günlük bebeği avluda buldular! Not bırakıp...
Yatsı namazına gelmişlerdi ki 10 günlük bebeği avluda buldular! Not bırakıp...
Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları geldi Perinçek oyunu 42.5 kat artırdı!
Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları geldi Perinçek oyunu 42.5 kat artırdı!
Manisa'da asteğmen aracıyla 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Manisa'da asteğmen aracıyla 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayında SADAT reklamı şoku Uğur Dündar 'hiçbir bilgim yok' dedi
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayında SADAT reklamı şoku Uğur Dündar 'hiçbir bilgim yok' dedi
EYT'te ilk maaşın alınacağı tarih kesinleşti! 'Biz hazırız' diyen Bakan Nebati resmen duyurdu
EYT'te ilk maaşın alınacağı tarih kesinleşti! 'Biz hazırız' diyen Bakan Nebati resmen duyurdu
Kafede herkesin içinde ortağını silahla kafasından vurarak öldürdü
Kafede herkesin içinde ortağını silahla kafasından vurarak öldürdü